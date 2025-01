Hailey Bieber usou a moderna combinação de jeans e sapato que estará em toda parte nesta primavera

No meio do primeiro mês do ano, Hailey Bieber acabou de sair em Aspen vestindo o que provavelmente acabará sendo uma das minhas roupas favoritas de 2025 – isso é o quanto eu adorei. Todos os anos, no meio do inverno, muitos de nós começamos a pensar nas compras e nas roupas de primavera, mesmo que esteja frio. Então vamos falar sobre essa roupa da Hailey Bieber.

Snowy Aspen, Colorado, em meados de janeiro, pode não fazer você pensar na primavera, mas a roupa aconchegante de Bieber fez isso de uma maneira específica. Como você provavelmente sabe, os sapatos de camurça marrom escuro são sem dúvida a maior tendência de calçados da temporada e, em vez de abandoná-los quando a primavera chegar, siga o exemplo e use-os com jeans levemente desbotados, como ela fez (junto com um longo chocolate). casaco de pele marrom e camiseta branca). O jeans claro sugere a primavera, enquanto a camurça marrom escura dá ao jeans um visual rico. Prepare-se para ver essa combinação em todos os lugares nesta primavera, inclusive em mim.

Role para comprar jeans claros e sapatos de camurça marrom para começar.

(Crédito da imagem: Backgrid)

Sobre Hailey Bieber: Casaco Ralph Lauren vintage; Miu Miu Bolsa de Aventura (US$ 4.100); Óculos de sol Gucci

Compre jeans de lavagem clara

Reforma Jeans Wilder de cintura alta e perna larga em Dillon

Agol Jeans retos de cintura alta dos anos 90 em Navigate

DAZE Jeans retos de cintura alta 1999 em Promise Vintage

Cidadãos da humanidade Calça jeans reta cintura alta Charlotte

Levi’s Jeans 501 em índigo médio

Compre sapatos de camurça marrom

Jeffrey Campbell Bailarinas Dancerina Mary Jane em camurça marrom

Intencionalmente vazio Mocassins Marblehead

Reforma Sapatilhas Prudence em camurça expresso

Steve Madden Botins Dusty em camurça marrom chocolate