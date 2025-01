Hailey e Kendall apenas usaram o "Data" Tendências de calçados que os nova-iorquinos usam o tempo todo

Enquanto o mundo falava sobre a potencial proibição do TikTok no fim de semana passado, eu estava absorto nas imagens dos paparazzi, acompanhando os looks pós-esqui de Kendall Jenner e Hailey Bieber em Aspen.

Um look que me chamou a atenção foi quando Bieber e Jenner foram flagrados indo para a exclusiva Casa Tua, vestindo roupas muito parecidas. Bieber optou por uma peça marcante: um casaco de pele Ferragamo enorme combinado com leggings pretas e botas de couro envernizado. Por outro lado, Jenner vestiu um conjunto de saia com acabamento em pele da Gucci by Tom Ford 1996, complementado por suas sofisticadas botas de couro preto.

(Crédito da imagem: Backgrid)

Sobre Hailey Bieber: Casaco Ferragamo Resort 2025

O que realmente se destaca em seu visual é a escolha coordenada de botas de meia, estilos com parte superior justa em forma de meia. Embora Bieber e Jenner tenham acertado no visual, ninguém faz essa tendência melhor do que o pessoal da moda nova-iorquina. Nos últimos meses, tenho visto uma explosão de pessoas usando botas de meia com confiança, combinando-as com tudo, desde maxi saias esvoaçantes até jeans retos clássicos. Sempre fico surpreso em como um item tão simples pode elevar qualquer roupa sempre.

(Crédito da imagem: Backgrid)

Sobre Kendall Jenner: Jaqueta Gucci by Tom Ford Fall Runway 1996; Saia do desfile da Gucci by Tom Ford no outono de 1996; Bottega Veneta Brincos de barbatana pequena (US$ 800)

Se você está inspirado por esse estilo de bota moderno e quer imitar a vibração chique de Bieber e Jenner durante sua fuga na neve, continue lendo. Compilei uma seleção das melhores botas de meia disponíveis atualmente.

Compre as melhores botas de meia

Eles são confortáveis ​​de usar o dia todo.

Reforma Botas com meia elástica Louie Use-os com jeans retos e um blazer justo na cintura.

Sapateiros errantes Boa sorte com as botas O design de meia panturrilha é perfeito para vestidos maxi, jeans largos e saias lápis.

Adoro as costuras mínimas.

A AGÊNCIA Emilie Botas de cano alto com salto gatinho e bico fino Depressa, estes acabaram de esgotar na cor bege, então espero que os pretos sejam os próximos.

comida Botas de cano alto Nevada Stretch Estou de olho neles há muito tempo.

Jeffrey Campbell Botas destemidas É impossível se arrepender de possuí-los.