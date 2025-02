‘Haja Wow’: Elon Musk reage à Casa Branca do Vídeo Hacked and Handders ‘

O vídeo de 41 segundos mostrou que os funcionários encarregados de cumprir a lei que levantaram cadeias pesadas juntamente com esposas e cadeias de cadeias de uma cesta. Eles podiam ser vistos de imigrantes ilegais antes de se dirigir ao voo.

Daljit Singh, que estava entre os deportados que vieram para Amritsar dos Estados Unidos na noite de sábado (15 de fevereiro), disse que foram algemados com as pernas acorrentadas durante a viagem. “Nossas pernas estavam acorrentadas e suas mãos também foram algemadas”, disse Singh por Ani dizendo

Um avião militar americano trouxe de volta 104 índios que vivem ilegalmente nos Estados Unidos no início de 5 de fevereiro, o primeiro lote dos índios deportados pelo governo Trump como parte de uma repressão contra imigrantes ilegais.

Outros 116 deportados chegaram no sábado (15 de fevereiro) em meio a perguntas de vários líderes, incluindo o primeiro -ministro do Punjab, Bhagwant Mann, sobre o movimento do centro liderado pelo BJP para permitir que os aviões que transportam imigrantes aterrissem em Amritsar.