Hajj 2025: Índia e Arábia Saudita assinam acordo, cota fixada em 1,75 lakh de peregrinos

A Índia assinou um acordo com a Arábia Saudita para o Hajj 2025, fechando uma cota de 1.75.025 peregrinos. O Ministro da União para Assuntos das Minorias, Kiren Rijiju, assinou o acordo com o Ministro Saudita para o Hajj e Umrah Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah em Jeddah.

“O Acordo Hajj 2025 foi assinado com Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, Ministro do Hajj e Umrah do Reino da Arábia Saudita. Uma cota de 1.75.025 peregrinos indianos foi finalizada para o Hajj 2025. Estamos comprometidos em fornecer os melhores serviços possíveis a todos os nossos peregrinos do Hajj”, postou Rijiju no X.

A reunião também explorou formas de melhorar a experiência de peregrinação para os devotos indianos e fortalecer ainda mais os laços bilaterais.

Reagindo ao desenvolvimento, o primeiro-ministro Narendra Modi chamou-o de “notícias maravilhosas” e reiterou o compromisso do seu governo em melhorar as experiências de peregrinação.

“Nosso governo está empenhado em garantir melhores experiências de peregrinação para os devotos”, disse o PM Modi em um post X.

De acordo com o acordo, a cota de 2025 será dividida entre o Comitê Hajj da Índia (HCoI) e os Organizadores do Grupo Hajj privado (HGO) na proporção de 70:30. Do total, os HGOs receberão 52.507 vagas. Rijiju observou que esta proporção foi mantida ao longo dos últimos anos para garantir o bom funcionamento.

O acordo reflecte esforços contínuos para melhorar a logística e os serviços para os peregrinos indianos.