‘Hamari Gita, aapki Alcorão’: Advogados contra o juiz do Allahabad HC, Shekhar Yadav, por discurso polêmico na UCC

Treze advogados seniores escreveram ao Chefe de Justiça da Índia (CJI) Sanjiv Khanna na sexta-feira, solicitando-lhe que instruísse o Bureau Central de Investigação (CBI) a apresentar um primeiro relatório de informação (FIR) contra o juiz do Tribunal Superior do Juiz de Allahabad, Shekhar Kumar Yadav. sobre seu polêmico discurso em um evento Vishva Hindu Parishad (VHP), de acordo com o site de notícias jurídicas ViveDireito.

Leia também: Quem é o juiz Shekhar Yadav? Juiz do HC por trás de comentários polêmicos sobre ‘regras da maioria’ e ‘vaca exala oxigênio’

A carta enviada ao CJI através do Escrivão Geral do Supremo Tribunal também foi copiada a vários juízes seniores do tribunal superior, incluindo os juízes BR Gavai, Surya Kant, Hrishikesh Roy e AS Oka, informou o LiveLaw.

“Tome nota suo motu do discurso acima e tendo em vista a gravidade do assunto, instrua o CBI a apresentar um FIR contra o juiz Shekhar Kumar Yadav de acordo com a lei estabelecida em K Veeraswami”, dizia a carta.

A carta, instando o Chefe de Justiça da Índia a instruir o CBI a apresentar um FIR contra o juiz Shekhar Kumar Yadav, foi assinada por proeminentes defensores seniores, incluindo Indira Jaising, Aspi Chinoy, Navroz Seervai, Anand Grover, Chander Uday Singh, Jaideep Gupta, Mohan V Katarki, Shoeb Alam, R Vaigai, Mihir Desai e Jayant Bhushan.

“Aparentemente, o juiz Yadav estava comentando o Código Civil Uniforme, mas todo o discurso parecia um disfarce para espalhar discursos de ódio em uma plataforma pública. “Não havia nada acadêmico, legal ou jurídico no conteúdo do discurso”, dizia a carta, conforme relatado ViveDireito.

O que disse o juiz Shekhar Kumar Yadav? Num evento Vishva Hindu Parishad (VHP) em 8 de Dezembro, o Juiz Shekhar Kumar Yadav afirmou que o principal objectivo do código civil uniforme era promover a harmonia social, a igualdade de género e o secularismo. Ele fez essas observações ao discursar em uma convenção provincial da célula jurídica e da unidade do tribunal superior do VHP em Allahabad.

“Não hesito em dizer que este é o Hindustão, este país funcionaria de acordo com os desejos dos Bahusankhyaks que vivem no Hindustão. Esta é a lei. Não se pode dizer que ele esteja dizendo isso como juiz do Tribunal Superior. A lei, na verdade, funciona de acordo com a maioria. Veja no contexto da família ou da sociedade… Só será aceito o que beneficia o bem-estar e a felicidade da maioria”, disse, falando no evento, segundo o site de notícias jurídicas. ViveDireito.

No dia seguinte, vídeos do discurso do juiz, abordando temas provocativos como o alinhamento da lei com a maioria, foram amplamente compartilhados nas redes sociais. Isto provocou fortes reações de vários grupos, incluindo líderes da oposição, que criticaram as suas declarações como “discurso de ódio”.

Aparentemente, o juiz Yadav estava comentando o Código Civil Uniforme, mas todo o discurso parecia um disfarce para espalhar discursos de ódio.

(Com contribuições de agências)

Fonte