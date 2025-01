Hamas compartilha vídeo de soldado israelense de 19 anos mantido como refém, familiares dizem: ‘É hora de…’ | Notícias do mundo

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, divulgou no sábado um vídeo de um refém israelense detido em Gaza desde o ataque de outubro de 2023. No vídeo sem data de três minutos e meio que a AFP não verificou, o soldado Liri. Albag, 19 anos, pede em hebraico ao governo israelense que garanta sua libertação. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, um grupo de campanha para parentes dos sequestrados, disse que a família de Albag não autorizou a divulgação do vídeo.

“Apelamos ao primeiro-ministro, aos líderes mundiais e a todos os decisores: é hora de tomar decisões como se fossem os seus próprios filhos”, afirmou a família num comunicado. Albag tinha 18 anos quando foi capturada por militantes palestinos na base de Nahal Oz, na fronteira de Gaza, juntamente com outras seis recrutas, cinco das quais permanecem em cativeiro.

Shira Elbag, mãe de Liri Elbag: “Querido Israel, hoje recebemos um sinal de vida de Liri; Nosso vídeo é difícil de assistir. Esta não é uma carta que conhecemos. O Primeiro Ministro falou conosco, o Presidente do Estado, o Chefe de Gabinete, o Ministro da Defesa e nós dissemos-lhes para chegarem a um acordo. É hora de Leary e outros 99 serem sequestrados e precisarem voltar para casa em breve>. pic.twitter.com/hjBHYKxXMP– Raz Shechnik (@RazShechnik) 4 de janeiro de 2025

O Hamas e o seu aliado Jihad Islâmica divulgaram vários vídeos de reféns israelitas sob sua custódia durante quase 15 meses de combates em Gaza. Os militantes fizeram 251 reféns durante o ataque de 2023, dos quais 96 permanecem em Gaza. O exército israelense diz que 34 deles estão mortos.

O Hamas disse na sexta-feira que as negociações indiretas com Israel para uma trégua e um acordo para a libertação de reféns seriam retomadas no Qatar mais tarde naquela noite. Desde então não houve nenhuma atualização. Os mediadores Qatar, Egipto e Estados Unidos estiveram envolvidos em meses de esforços que não conseguiram pôr fim à guerra.

Manifestações semanais organizadas pelo fórum de reféns, a última marcada em Tel Aviv no sábado, mantiveram a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para chegar a um acordo para libertar os reféns.

Os críticos do primeiro-ministro em Israel acusaram-no de atrasar o acordo. O fórum disse que o vídeo mais recente era “uma prova firme e incontestável da urgência de trazer os reféns para casa”. Na quinta-feira, o gabinete de Netanyahu disse ter autorizado os negociadores israelitas a juntarem-se à última ronda de negociações sobre uma trégua e libertação de reféns no Qatar.