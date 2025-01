Hamas conclui projeto de acordo de cessar-fogo, aguardando resposta israelense

O Hamas anunciou no sábado a conclusão de um projecto de acordo para uma Laço O acordo de cessar-fogo na Faixa, pendente de aprovação israelita, sinaliza possíveis progressos nos esforços para pôr fim às hostilidades.

Um porta-voz do grupo de resistência palestina, Jihad Tahadisse ao canal de notícias pan-árabe Al-Araby Al-Jadeed TV, com sede em Londres, que os mediadores finalizaram um rascunho descrevendo os termos de um cessar-fogo e da troca de prisioneiros.

Ele observou que estavam esperando pelo primeiro-ministro israelense. Benjamim Netanyahurepresentante em Doha para aprovar os acordos e assinar o acordo.

Cessar-fogo As negociações teriam progredido positivamente, com a Al Araby TV, com sede no Catar, citando autoridades do Hamas dizendo que as negociações estão quase concluídas. As próximas horas são descritas como cruciais para fechar o negócio.

A TV Al Araby disse que na fase inicial do projeto Israel se retiraria de pontos específicos incluindo a passagem da fronteira de Rafah no sul de Gaza e partes do Corredor de Filadélfia uma zona tampão na fronteira de Gaza e Egito. Uma semana após o início do cessar-fogo, os prisioneiros seriam libertados e Israel retirar-se-ia das áreas acordadas.

Espera-se que Catar, Egito e Estados Unidos realizem uma coletiva de imprensa para revelar a situação. detalhescronograma de implementação e data de início, disse ele.

O presidente dos EUA, Joe Biden, confirmou na quinta-feira que foram feitos progressos na busca de um acordo.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 46.500 vítimas, a maioria delas mulheres e crianças, desde 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar a um cessar-fogo imediato.

O Tribunal Penal Internacional emitiu em Novembro mandados de prisão contra Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.