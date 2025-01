Hamas entrega três reféns a Israel como parte do acordo de cessar-fogo | Notícias do mundo

O Hamas entregou três reféns às Forças de Defesa de Israel (IDF) no domingo, sob o acordo de cessar-fogo entre Tel Aviv e o grupo militante palestino.

Os três reféns incluem Romi Gonen, 24, que foi sequestrada no festival de música Nova, junto com Emily Damari, 28, e Doron Steinbrecher, 31, ambos sequestrados no kibutz Kfar Aza.

Atualizando sobre o sucesso do pacto de trégua, as FDI divulgaram uma colagem dos três israelenses voltando para casa do cativeiro. A agência disse em um post no ‘X’: “Eles estão em casa”. Outra declaração dos militares israelitas dizia: “Os três reféns libertados estão actualmente a ser transferidos para as forças IDF e ISA em Gaza. “Eles são acompanhados pelas forças especiais das FDI e da ISA no seu regresso ao território israelita, onde serão submetidos a uma avaliação médica inicial.”

: Os 3 reféns libertados estão atualmente sendo transferidos para as forças IDF e ISA em Gaza. Eles são acompanhados pelas forças especiais da IDF e da ISA no retorno ao território israelense, onde serão submetidos a uma avaliação médica inicial. — Forças de Defesa de Israel (@IDF) 19 de janeiro de 2025

Foi alcançado um acordo para a libertação gradual de 33 cativos durante as próximas seis semanas.

Em troca, Israel libertará quase 2.000 prisioneiros palestinos, incluindo detidos de Gaza. No domingo, Israel libertará aproximadamente 90 prisioneiros palestinos.