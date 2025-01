Hamas explora os esforços para formar o governo da unidade nacional em Gaza durante a visita do Egito

O grupo palestino Hamas disse na terça -feira que discutiu com os esforços das autoridades egípcias para formar um governo de unidade nacional na faixa de Gaza.

Em um comunicado, o Hamas disse que uma delegação de grupo mantinha discussões no Cairo com o chefe da inteligência egípcia Hassan Rashad sobre a implementação de um acordo para trocar prisioneiros de Gaza e um acordo de troca de prisões com Israel.

As discussões também abordaram as violações do alto contrato de incêndio e a necessidade de forçar Israel “a cumprir todos os termos acordados sem procrastinação ou obstrução”, afirmou o comunicado.

Segundo o comunicado, as conversas também cobriram os esforços para reestruturar o cenário palestino, “particularmente a formação de um governo de unidade nacional (em Gaza) ou estabelecer um comitê de apoio à comunidade”.

Israel se opõe a qualquer papel futuro do Hamas ou da autoridade palestina no governo de Gaza após a guerra, enquanto os palestinos rejeitam qualquer interferência estrangeira nos assuntos internos palestinos.

Em 3 de janeiro, o Hamas pediu ao seu grupo rival Fatah liderado pelo presidente Mahmoud Abbas para participar de esforços para formar um comitê de apoio à comunidade para administrar Gaza.

A primeira fase de seis semanas de um alto contrato de incêndio entrou em vigor em 19 de janeiro, suspendendo a guerra genocida em Israel, que matou mais de 47.300 palestinos, a maioria de mulheres e crianças.

O ataque israelense deixou mais de 11.000 pessoas desaparecidas, com destruição generalizada e uma crise humanitária.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro do ano passado para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.