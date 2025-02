Hamas: greve mortal israelense contra a polícia de Gaza violação séria de trégua

Hamas Ele disse que um ataque aéreo israelense que matou três de sua polícia no domingo, perto da cidade de Gaza, no sul Rafa Constitui “uma violação séria” do alto incêndio em vigor desde 19 de janeiro no território palestino.

“A dispensa traiçoeira realizada por um drone sionista nesta manhã a leste da cidade de Rafah, destinado a elementos policiais responsáveis ​​por garantir que a entrada de ajuda … é considerada uma violação séria do alto acordo de incêndio”, disse o movimento de resistência palestina em um declaração.