Ele Al-Qassam Brigadasa asa armada de Hamasanunciou os nomes de três Reféns israelenses preparado para o seu lançamento no sábado como parte do Gaza Cesefire Chaza com Israel.

Em um comunicado de sexta -feira, Abu UbeidaO porta-voz do grupo disse: “Como parte da Al-Aqsa, as brigadas de Al-Qassam decidiram liberar os seguintes cativos israelenses no sábado, 1º de fevereiro de 2025: oferecem Calderón, Keith Samuel Siegel e Yarden Bibas”.

De acordo com a Fase Um do Contrato, que durará 42 dias, 33 cativos israelenses serão divulgados em troca de aproximadamente 1.700-2.000 detidos palestinos.

O Hamas lançou três reféns israelenses e cinco tailandeses em Gaza na quinta -feira, enquanto Israel libertou 110 prisioneiros palestinos. Foi a terceira troca do gênero desde o alto acordo entre Israel e Hamas entrou em vigor em 19 de janeiro.

A guerra genocida de Israel matou mais de 47.400 palestinos, a maioria delas mulheres e crianças, em Gaza desde 7 de outubro de 2023.