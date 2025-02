Hamas, o horror nos bares da família Bibas: o que eles colocam no palco em Khan Youunis. Israel forçado a censurar Vídeo

Os militantes de Hamas Eles exibiram Quattro apenas nere Ele é uma caixa Khan Younis Cercado por banners militantes, com vistas à entrega dos restos dos reféns na Cruz Vermelha. Esta é a última e macabra médica médica, desta vez ainda mais rebelde: os homens da milícia palestina, de fato, não exploram mais os reféns da vida, para que sejam expostos como um objeto de triunfo para a população festiva de Gaza e o Tira, mas assuste os corpos de 4 mortos, incluindo uma mãe, Bebida shiri“ e seus dois filhos, Ariel um Kfir (O quarto corpo é o de Lifshitz oded), eles não se apresentam como vítimas da loucura dos ataques de 7 de outubro de 2023, mas como fruto da raiva israelense.

Não é de surpreender que duas bombas caam no palco, a giantografia do presidente israelense Bibi Netanyhau apresentado como um “Criminal de guerra nazista“.

Depois de receber os corpos, o Exército realizará uma curta cerimônia militar sob a liderança do chefe da brigada do Exército Israel (IDF). Eyal KarimAntes que os reféns sejam mortos no Instituto Forense de Abu Kabir para identificação. Pela primeira vez no incêndio e desde o início deste ritual macabro dos reféns (entre humilhação, “certificados”, deslocamento de fotos, agressão de massa), as autoridades israelenses decidiram Não envie ao vivo Em casa, as imagens do estágio do Hamas, dada uma provocação inaceitável as ostências dos caixões.