O Hamas propôs um cessar-fogo de uma semana durante o qual forneceria uma lista de Cativos israelenses realizada em Gaza, informou a mídia israelense na noite de terça-feira.

Israel Kan Broadcasting Authority, citando anônimo fontes estrangeirasafirmou no seu relatório que o Hamas propôs o cessar-fogo sem impor quaisquer condições, como a libertação de prisioneiros, a retirada das forças israelitas de Gaza ou a permissão do regresso dos palestinianos deslocados ao norte da Faixa de Gaza.

De acordo com o relatório, Hamas forneceria a lista de cativos no quarto dia do cessar-fogo, conforme solicitado por Israel, após o qual as autoridades israelenses decidiriam se prorrogariam a trégua ou retomariam as hostilidades.

O Hamas ainda não comentou a reportagem da emissora.

O movimento de resistência palestiniano, que alegadamente mantém cerca de 100 prisioneiros israelitas, afirmou que não pode compilar uma lista completa enquanto a guerra continuar. Israel prende mais de 10.300 palestinos.

O Hamas manifestou repetidamente a sua vontade de chegar a um acordo, aceitando mesmo em Maio uma proposta do Presidente dos EUA, Joe Biden, que o Primeiro-Ministro israelita Benjamim Netanyahu posteriormente rejeitou a introdução de novas condições, incluindo a continuação das operações militares.

Os críticos, incluindo membros da oposição israelita e famílias cativas, acusam Netanyahu para travar as negociações para manter a sua posição, uma vez que ministros de extrema-direita como Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich ameaçaram retirar o seu apoio ao seu governo se a guerra de Gaza terminar.

A situação em Gaza continua grave, com quase 2 milhões de residentes deslocados das suas casas em condições de grave escassez de alimentos, água e medicamentos.

O bloqueio israelita a Gaza, agora no seu 18º ano, transformou o território no que muitos descrevem como a maior prisão ao ar livre do mundo.

Israel também continua a enfrentar o escrutínio internacional, com o Tribunal Penal Internacional a emitir mandados de detenção no mês passado para Netanyahu e o antigo ministro da Defesa Yoav Gallant, acusados ​​de crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados com a ofensiva em curso em Loop.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 45.500 vítimas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato.

Em Novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.