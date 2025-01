Hamas reafirma seu compromisso com o acordo de cessar-fogo

O Hamas confirmou no domingo a sua adesão aos termos do cessar-fogo acordo com Israel.

Num comunicado, o grupo palestiniano afirmou que “reafirma a sua compromisso aos termos do acordo de cessar-fogo.”

Ele observou que “o atraso na entrega dos nomes daqueles que serão libertados no primeiro lote do cessar-fogo se deve a técnico e razões logísticas.”

O anúncio surge no momento em que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas deverá entrar em vigor às 8h30, horário local (06h30 GMT), de domingo, após meses de guerra genocida israelense no enclave.