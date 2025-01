Hamás se prepara para libertar quatro soldados israelenses reféns em uma segunda troca

O movimento palestino Hamas deve liberar quatro soldados israelenses de mulheres no sábado em troca de um grupo de prisioneiros palestinos sob um alto acordo de incêndio destinado a encerrar a guerra de 15 meses em Gaza.

Os quatro soldados (Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levy e Liri Albag) estavam estacionados em um posto de observação nos arredores de Gaza em 7 de outubro de 2023.

A Ministério Pública disse que esperava que 200 prisioneiros fossem libertados no sábado como parte da bolsa, incluindo 120 que serviram prisão perpétua e 80 prisioneiros com outras sentenças longas.

Suas identidades ainda não foram publicadas, mas é provável que eles incluam membros de grupos militantes condenados por ataques mortais que mataram dezenas de pessoas.

A troca de sábado seria a segunda desde o início do cessar -fogo no domingo e o Hamas deu três israelenses em troca de 90 prisioneiros palestinos. Um vídeo ao vivo mostrava homens armados do Hamas chegando a uma praça na cidade de Gaza antes da libertação.

O Comitê Internacional do Cruz vermelha Ele recebeu uma ligação do Hamas no sábado para ir ao ponto de transferência designado em Gaza, onde está programado o lançamento de quatro reféns israelenses, informou o Israel Channel 12.

Por outro lado, as famílias dos reféns foram informados de que o liberar Espera -se por volta das 10:00 GMT, de acordo com o canal 13 israelense.