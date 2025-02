Hamas torturado e executou militantes por ‘sexo gay, conversas homossexuais’? Documentos secretos revelam …

O grupo Hamas pode ter “torturado e executado” militantes “em suas próprias fileiras por ter” sexo gay “ou” conversas homossexuais “. Documentos aos quais as forças de defesa de Israel são acessados ​​e compartilhados com a posição também revelam que alguns cativos do sexo masculino israelense foram violados pelos militantes do Hamas.

De acordo com os documentos acessados ​​pelas Forças de Defesa de Israel (IDE), um total de 94 recrutas do Hamas falhou no “controle moral” do grupo militante, um termo que misteriosamente ressoa as restrições impostas às mulheres no Irã pela “moral policial” .

As suposições “crimes” dos recrutas do Hamas incluíram “conversas homossexuais, flertando com meninas sem um relacionamento legal e sodomia”, com acusações críticas de violação e tortura infantil também declaradas.

As acusações, datadas entre 2012 e 2019, envolveram os recrutas da inteligência do Hamas, do Exército e do interior da equipe. O Hamas considerou esses novos membros como “inaceitáveis” devido a suas ações.

Não está claro o que aconteceu com os recrutas identificados como “inaceitáveis” para o Hamas, mas a homossexualidade é ilegal em Gaza e pode causar anos de prisão e até morte.

“Crimes” de recrutas de notícias do Hamas “Constantemente amaldiçoa Deus”, de acordo com uma acusação contra uma recuperação do Hamas, que acrescentou: “foram recebidas informações de que uma criança pequena foi assediada sexualmente”.

“Tem relacionamentos românticos no Facebook. Ele nunca ora. Ele é comportamental e moralmente desviado, “usando o Hamas Jarga por ser gay.

Comandante do Hamas executado por “sexo gay” O ex -comandante do Hamas, Mahmoud Ishtiwi, foi executado em 2016 depois que ele foi acusado de fazer “sexo gay”, ele lembra New York Post.

A confissão de Mahmoud Ishtiwi e o aparente testemunho sobre o tratamento brutal que ele recebeu foram incluídos nos documentos compartilhados com a posição.

“Compreender o crime de sodomia de uma maneira horrível enquanto casou com duas mulheres”, escreveu líderes religiosos nos documentos do Hamas. “Isso é mais atroz que o adultério e foi descrito como uma obscenidade no Alcorão mais de uma vez.

“A sodomia recebe pelo menos sua punição, o que está correndo até a morte”.

O Hamas executou Mahmoud Ishtiwi com três balas no peito depois de mantê -lo preso e torturá -lo por cerca de um ano, até caçando -o por seus membros nas prisões de Gaza por longas horas, de acordo com os documentos.

Fonte