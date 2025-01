Hamilton e Leclerc? Olho: todos os pares entraram na história da Ferrari

Paulo Macarti 26 de janeiro de 2025

O jogo de casal nem sempre funcionou em Maranello, casa da Ferrari que ganhou muito, mas também perdeu mais que um Mundial de Fórmula 1, jogado fora em safras em que os pilotos pareciam amar e concordar, mas na hora de escorregar o habitáculo viu que eles são seu companheiro de equipe e também seu primeiro rival. É uma longa história de dualismos ferozes, de inveja óbvia e até de ciúme perigoso que esperamos não se repita entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc, uma combinação que, com motores maçantes, hesita por enquanto em não ser eleito.

A história dos grandes pilotos da Rossa entregou triunfos, mas também tramas sombrias, motores, relações deterioradas e, portanto, separações traumáticas. Sem pioneirismo nas décadas de 1950 e 1960, quando a Fórmula 1 estava de madrugada, a primeira dupla real de Big Del Cavallino se forma em meados dos anos 70: Clay Ragazzoni, até mesmo o primeiro guia da Ferrari, convence Enzo Ferrari a assinar um contrato Segundo guia, um jovem austríaco que percebe isso no BRM: Niki Lauda. O conselho acaba sendo um bumerangue para o saibro ruim, já que Niki, mais inteligente, rápido e tático, vence dois campeonatos mundiais (1975-1977) em três e perde um antes do terrível acidente que o envolveu em Nurburgring. Em Regazzoni resta apenas filé de Maranello, espancado e desprezado.





DRAMA

Em 1979, o vira-lata e ídolo Gilles Villeneuve e ídolo do povo ferrariista, se viu desfilando no Under the Nose, campeonato mundial com uma nova companheira artista em Maranello, Jody Scheckter. O sul-africano se mostra mais estrategista e conquista o título em Monza. Para Gilles, zero títulos antes da morte, ocorrida em Zolder em 8 de maio de 1982. Um acontecimento que se segue a uma das mais dramáticas rixas entre pilotos da Ferrari, aquela entre o canadense e Didier Pironi ocorrida dias antes, libertou a vitória de Imola. Quem viveu aquela época ainda se lembra de um Villeneuve, pouco lúcido, encontrando a morte em Zolder enquanto buscava uma vingança desesperada contra o ex-amigo e traidor Pironi.

Anos depois, em 1990, Alain Prost foi parar em Maranello devido ao duelo da McLaren com Ayrton Senna. A decisão acaba sendo infeliz porque Nigel Manell, seu companheiro de vermelho, joga contra ele, faz de tudo para ajudá-lo e Prost perde aquele campeonato mundial, fazendo com que a Ferrari torpedeie a Ferrari da Ferrari por alguns meses.





Aria Spense também nos anos de Michael Schumacher, que triunfa em cinco campeonatos mundiais mas deixa vivos os pesadelos dos companheiros: Eddie Irvine está prestes a conquistar o título em 1998 na ausência de Schumi, fora devido a uma fratura na perna.

Mas quando Michael finalmente retorna após seis corridas (o mal afirma que ele já poderia ter retornado depois de três, mas não o tornou seu parceiro), ele ajuda Eddie, que não perde a Copa do Mundo por dois pontos para Mika Hakkinen. Rubens Barrichello, que sucedeu Irvine como escudeiro de Schumi, também vive o egoísmo ditatorial do alemão que quer toda a atenção dos boxes para si, não deixando nem uma migalha para o companheiro. É melhor ir para a dupla Massa-Vaikkonen no biênio 2007-2008, quando a Copa do Mundo (a última) chega a Maranello graças ao finlandês e depois aos fabricantes.





Histórias tensas

Novas histórias se estendem ao momento de Fernando Alonso de Vermelho: Arrogante, o espanhol é escolhido para conquistar o tricampeonato mundial, mas as coisas vão muito mal. Não só falha, como considera Felipe Massa não o companheiro, mas o primeiro adversário a ser derrotado. Resultado: tensões, poucos acertos e zero títulos nesta ocasião.

A chegada de Seb Vettel a Maranello em 2015 coincide com um revezamento indolor entre o alemão e Raikkonen, mas a Copa do Mundo sempre segue outros caminhos, o das Mercedes de Hamilton e Rosberg. Por fim, a era Leclerc, o eterno predestinado que dirigiu aquela brilhante Ferrari liderada, mas nunca realmente com os companheiros de caixa, primeiro o mesmo Vettel e depois Sainz com os quais não faltam ruggini repetidos e underground.

Agora a realidade vê a nova dupla Hamilton-Leclerc sorrindo em Maranello: um campeão de 40 anos perseguindo o oitavo lugar do mundo e um destinado a quase 28 anos que na realidade não gosta de Sir Lewis na equipe. Os dois concordarão? Eles apostarão na primeira curva de Melbourne no dia 16 de março, quando começar o Campeonato de 2025? Eles organizarão uma guerra psicológica sutil, como isso aconteceu tantas vezes na Ferrari?

Drake iria se divertir lá em cima, não só um pouco. Quando dois pilotos discutiam, ele gostava cinicamente, não estava interessado em “quem” ganhou. Bastou apenas que ele não perdesse sua Ferrari. No entanto, isso vem acontecendo há 18 anos.