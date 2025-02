Hani al-Saadi, famoso por "Os últimos cavaleiros" E "Morto no Oriente"

No 82º ano de sua vida, Hani al-Saadi, escritor sírio, roteirista do cinema, série e repostos de rádio, dramaturgo e escritor.

Segundo a Walat TV, o artista morreu como resultado de uma longa doença, os detalhes não são mencionados.

Al -SAADI começou seu caminho criativo como ator e estreou na tela em 1969. Na lista de suas obras – “The Last Knights”, “The Law of the Jungle”, “Predators”, “The Rage of the Desert” , “Preby”, “Death in the East”, “My Sweet Love” e outros projetos, onde ele atuou como roteirista e/ou ator.

Duas de suas cinco filhas – Rava e The Rub – tornaram -se atrizes.