Happy Guru Gobind Singh Jayanti 2025: as 20 principais imagens, mensagens e GIFs do WhatsApp para compartilhar com amigos e familiares

Feliz Guru Gobind Singh Jayanti 2025: Milhares de devotos em todo o mundo celebrarão o aniversário de nascimento do Guru Gobind Singh, o décimo Guru Sikh e um dos líderes mais reverenciados do Sikhismo.

Aniversário de nascimento do Guru Gobind Singh

Guru Gobind Singh Jayanti será comemorado este ano na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, de acordo com Drik Panchang. Há confusão sobre a data exata do aniversário de nascimento do Guru Gobind Singh. O Saptami Tithi começará às 20h15 do dia 5 de janeiro e terminará às 18h23 do dia 6 de janeiro. Relatos da mídia sugerem que a celebração começará na noite de segunda-feira e poderá continuar até terça-feira.