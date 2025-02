Happy Kiss Day 2025: 30+ desejos, estado do WhatsApp, mensagens, imagens, história e importância para compartilhar com seus amantes

Happy Kiss Day 2025: Com apenas um dia restante para o Dia dos Namorados, o dia do beijo em 13 de fevereiro tem um destaque especial entre os casais, já que ele traz duas pessoas e fortalece seu vínculo.

O Kiss Day é o sétimo dia da semana dos namorados. Os Sete Dias do Amor são Rose Day (7 de fevereiro), Dia da Proposta (8 de fevereiro), Dia do Chocolate (9 de fevereiro), Teddy Day (10 de fevereiro), Promise Day (11 de fevereiro), dia do abraço (12 de fevereiro) e Dia do Kiss Day (13 de fevereiro).