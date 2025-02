Happy Rose Day 2025: 20 desejos, gifs, compromissos, mensagens do WhatsApp, imagens para compartilhar com seus entes queridos em 7 de fevereiro

“A rosa vermelha sussurro da paixão, e a rosa branca respira com amor; oh, a rosa vermelha é um falcão, e a rosa branca é uma pomba.” – John Boyle O’Reilly.

Rose Day, que marca o início da semana dos namorados, é a celebração do amor, vida, zelo e paixão. Os amantes expressam seu carinho por seus amados de várias maneiras neste dia. Temos uma lista curada de desejos, imagens e citações que você pode compartilhar com seus entes queridos neste dia especial.

Veja todas as notícias de negócios, eventos de notícias por último e as últimas atualizações de notícias sobre o Live Mint. Faça o download do aplicativo Mint News para obter atualizações do mercado diário.

Business NewsNewsHappy Rose Day 2025: 20 desejos, gif, citações, mensagens do WhatsApp, imagens para compartilhar com seus entes queridos em 7 de fevereiro

AvançarMenos