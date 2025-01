Harish, filho de Kawasi Lakhma, ex-ministro de Chhattisgarh, preso em caso de fraude de bebidas alcoólicas de Rs 2,1 milhões

Uma disputa política eclodiu na quarta-feira depois que a Diretoria de Execução (ED) prendeu o ex-ministro de Impostos Especiais de Chhattisgarh, Kawasi Lakhma, e seu filho Harish Kawasi em conexão com um suposto esquema de bebidas alcoólicas de Rs 2,1 milhões. As prisões ocorreram durante a terceira rodada de interrogatórios no escritório do ED.

Funcionários do ED já haviam interrogado o ex-ministro duas vezes, cada sessão durando cerca de oito horas.

Falando aos repórteres antes de entrar no escritório do ED, Lakhma disse que foi porque os funcionários do ED o convocaram.

“O país funciona de acordo com a lei 4. Se você me ligar 25 vezes, eu irei 25 vezes. Responderei todas as suas perguntas e respeitarei os funcionários”, disse o ministro.

Lakhma foi convocado para comparecer junto com seu revisor oficial de contas (CA). Porém, o ex-ministro chegou sozinho e explicou que o seu CA não estava disponível.

O ED tem investigado alegações de irregularidades no departamento de impostos especiais de consumo de Chhattisgarh, como parte de uma investigação mais ampla sobre corrupção e má conduta financeira na indústria de bebidas alcoólicas do estado.

As prisões seguiram-se a invasões realizadas em 28 de dezembro em propriedades ligadas a Lakhma em Raipur, Sukma e Dhamtari.

Falando antes de entrar no tribunal na quarta-feira, Lakhma negou as acusações, afirmando: “Nenhum documento ou mesmo um único centavo foi encontrado durante as batidas. Estou preso em um caso falso”.

O líder do Congresso, de 71 anos, acusou o primeiro-ministro Narendra Modi e o ministro do Interior da União, Amit Shah, de atacá-lo para suprimir vozes tribais antes das eleições estaduais panchayat.

O Congresso MLA e o ex-ministro-chefe Bhupesh Baghel acusaram o ED de agir de acordo com as diretrizes do Centro liderado pelo BJP.

“A prisão do ex-ministro e sênior MLA Kawasi Lakhma ji é uma ação tomada com a intenção de vingança política. Seguindo instruções de seus mestres no governo central, o ED tem conspirado para difamar os líderes do Congresso. Todos os partidos do Congresso apoiam Kawasi Lakhma ji”, disse Baghel em um post no X.

O ED alegou que Lakhma recebeu pagamentos mensais substanciais como ministro dos impostos especiais de consumo entre 2019 e 2022, durante o governo liderado pelo Congresso. A agência afirma que o esquema fraudulento das bebidas alcoólicas causou enormes perdas ao erário público, desviando 2,1 mil milhões de rupias em receitas ilegais.

Lakhma, seis vezes MLA de Konta, no distrito de Sukma, foi apresentado ao tribunal após um exame médico.

O ED afirmou que a investigação do caso está em andamento.

(Com contribuições de Sumi, PTI)