Harsh Goenka compartilha uma publicação hilária sobre como as narrativas das redes sociais são feitas; Os usuários da Internet dizem ‘brincar com emoções’

Harsh Goenka, presidente e bilionário do grupo RPG, lançou um vídeo humorístico que ridicularizou os criadores do conteúdo digital e descreve as narrativas das redes sociais. Levando para as redes sociais, Harsh Goenka publicou um clipe divertido que deu a mensagem de que não se deve acreditar cegamente em tudo o que vêem online.

A lenda da publicação em X estabelece: “É assim que as narrativas das redes sociais são feitas”. A posição viral acumulou mais de 26,9 mil visitas, 654 curtidas e vários comentários. Os 38 segundos começam com uma mulher pedindo a um homem na rua que mantenha uma ferramenta de varredura.

Isto é seguido por outra pergunta, ela pergunta se ele está disposto a comprar sapatos. Ela deixa outra pergunta e oferece água durante a compra de um novo jogo de sapatos. A afirmação: “Há algo aos seus olhos”, ele segue enquanto oferece um lenço para limpá -lo.

Mais tarde, o amigo do homem no vídeo vem para mostrar como uma história on -line falsa e publicada foi construída usando as imagens e o áudio dos eventos. Isso fornece uma forte mensagem aos consumidores de conteúdo on -line, alertando -os contra narrativas falsas. Vamos dar uma olhada no vídeo viral aqui:

Reação em redes sociais Esta publicação ativou as discussões entre os usuários on -line sobre a importância do ceticismo no consumo de conteúdo digital. As redes sociais reagiram fortemente à posição viral, como um usuário escreveu: “E pensamos que os golpes são reservados para os políticos”. Outro usuário comentou: “Parece que precisamos estar muito alertas hoje”.

Um terceiro usuário declarou: “Você precisa ver o que não é mostrado”. Um quarto usuário respondeu: “Falsa fama, narrativa falsa”. Um quinto usuário comentou: “Brincando com emoções”.

Um sexto usuário brincou: “Ele não se apegará a nada de novo nas ruas”. Um sétimo usuário brincou: “Interpretação incrível. Décadas atrás, a narrativa era: você acredita no que vê. Agora mudou.

