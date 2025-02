Harsh Goenka ‘perde’ limões de 2 kg e 3 kg no regime de perda de peso, diz ‘depois de dois meses eu tive …’

A água limpa de mel é uma das receitas mais comuns da Internet, quando você procura regimes de perda de peso. Alguns também dizem que a bebida popular não ajuda a perda de peso e nada mais é do que um mito.

O presidente do grupo de RPG, Harsh Goenka, abriu recentemente a bebida popular para perda de peso, acrescentou que ele simplesmente perdeu 2 kg de limões e mel e 1 kg de mel após a receita.

“Eles me disseram que, se você beber suco de limão com mel todas as manhãs por dois meses, perderá 2 kg de peso. Depois de dois meses, ele perdeu 2 kg de limões e 3 kg de mel ”, escreveu Goenka em X, anteriormente Twitter.