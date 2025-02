Haryana: O órgão médico interrompe os Serviços de Seguro de Saúde Ayushman Bharat nas taxas de 400 milhões de rúpias

A Associação Médica Indiana (IMA) parou de tratar pacientes em Haryana, no esquema de seguro de saúde do Centro, Ayushman Bharat, devido à falta de pagamento de cotas pendentes e decidiu ir à greve. A decisão foi tomada por hospitais embalados sob o esquema na segunda -feira.

Anteriormente, o IMA, a maior agência representativa de profissionais médicos, disse que mais de 600 hospitais particulares do estado deixarão de tratar os pacientes sob o esquema de Ayushman Bharat desde 3 de fevereiro, porque o governo não divulga reembolsos que ascendem a Rs 400 milhões de rúpias. Na segunda -feira, uma reunião foi resolvida para uma resolução, mas nenhum progresso foi alcançado.

O IMA conheceu o secretário principal do ministro principal de Haryana, Rajesh Khullar, no qual foi garantido que as demandas apresentadas pelo IMA seriam cumpridas.

Todos os pedidos recebidos por reivindicações sob o esquema Ayushman Bharat até 10 de março serão pagos antes de 31 de março, disse Khullar aos representantes da IMA.

IMA disse que houve uma penitência financeira de 1,20 lakh de casos, apesar das garantias do governo e da liberação de alguns fundos antes.

Ayushman Bharat é um esquema principal do governo central que fornece uma cobertura de saúde de Rs 5 lakh por família anualmente para a hospitalização de cuidados secundários e terciários para aproximadamente 55 beneficiários de milhões de rúpias. Esses beneficiários correspondem a 12,37 famílias de milhões de rúpias que constituem 40 % da população da Índia.

Aproximadamente 1,2 milhão de pessoas em Haryana estão registradas sob o esquema Ayushman Bharat.

‘Alguma conclusão’ atingiu o padrão das cotas: IMA

Os médicos da IMA e o CEO da Ayushman Bharat foram a uma conferência de imprensa e disseram que Rs 195 milhões de rúpias foram divulgadas até o momento e que chegaram a “alguma conclusão” sobre o pagamento das cotas restantes.

Eles disseram que uma reunião poderia ser realizada sobre o assunto e que o governo estava arrecadando fundos do esquema de Ayushman Bharat para quase 2,5 bilhões de rúpias para o próximo ano.

No entanto, após a conferência de imprensa, os representantes da IMA realizaram uma reunião virtual e decidiram retirar seus serviços em hospitais particulares sob o esquema de Ayushman Bharat.

“Nossos hospitais embalados não estão satisfeitos com a garantia do governo. R $ 195 milhões foram pagos e o restante será realizado no final de março.

“Para o próximo ano fiscal, Rs 2.450 milhões de rúpias sob o orçamento de Ayushman Bharat serão coletadas e fornecidas. Mas ainda não há resolução para as deduções feitas após a aprovação e não há garantia sobre isso”, disse Soni.

BJP vs Congresso sobre o assunto de IMA

Falando sobre a greve de IMA, o primeiro -ministro Nayab Singh Saini disse: “O dinheiro não é um obstáculo. O técnico pode ser o problema. Ordenamos o departamento preocupado que liberasse fundos e estamos fazendo isso”.

O ex -primeiro -ministro e líder do Congresso, Bhupinder Singh Hooda, atacou o governo do BJP e pediu que ele pagasse aos médicos sem nenhum atraso.

“Quando o pagamento não é feito, como o tratamento pode ser feito? O que mais os médicos e os hospitais podem fazer? O governo deve pagar imediatamente sob o esquema de Ayushman Bharat”.

“Por que o dinheiro não está ocorrendo? O governo deve ligar para a IMA novamente para uma reunião e resolvê -lo, já que as pessoas enfrentarão problemas”, acrescentou.

(Com entradas PTI)