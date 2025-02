Haryana Roadways Aut esmaga Woll Worker para fugir da taxa, incidentes capturados no CCTV

Um ônibus da Haryana Roadways esmagou um funcionário de pedágio em uma aparente tentativa de escapar para pagar a taxa de pedágio. O incidente, registrado na CCTV, ocorreu na Praça de Toll de Ghamroj na estrada Gurugram-Sohna.

As imagens incidentes de CCTV mostravam um carro que passava pela porta do pedágio, após o que o motorista do ônibus de estradas Harkana tentou acelerar sem parar para pagar o pedágio. Com pressa, o motorista atingiu um funcionário de pedágio ao lado da cabine. O impacto deixou o funcionário gravemente ferido.

A filmagem mostrou claramente que o ônibus acelerou quando o motorista tenta escapar da taxa de pedágio. O trabalhador de pedágio ferido foi urgentemente levado para um hospital privado próximo.

Após o incidente, a polícia de Gurugram iniciou uma investigação contra o motorista da Haryana Roadways com base nas evidências da CCTV.