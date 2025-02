Havaí, Nova erupção do vulcão Kilauea: é o décimo desde 23 de dezembro

20 de fevereiro de 2025

Il Vulcano KilaueaUm dos mais ativos do mundo é encontrado na grande ilha do Havaí, é voltou para expandir. Este é o décimo episódio nos últimos dois meses, a partir da erupção de 23 de dezembro. Os episódios anteriores duraram de 13 horas a oito dias, com intervenções. O nono episódio terminou na manhã de 12 de fevereiro. A nova erupção ocorreu de Soma da cratera superior do vulcãoDentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. Nenhuma área residencial é ameaçada por lava. As pessoas pressionaram os locais de observação no Parque Nacional para admirar a erupção. O Kilauea fica a aproximadamente 320 quilômetros a sudeste de Honolulu.