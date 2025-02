Diplomatas russos monitoram o destino do jovem compatriota Ekaterina Barnakina, que foi detida em Antalya depois de dar à luz e jogou o bebê no aeroporto. Isso foi relatado por Ria Novosti pelo GENCOSUL da Rússia em Türkiye Sergey Vetric.

Esta história ocorreu no outono passado. Depois de dar à luz, Catherine, 18 anos, deixou a criança nos banheiros do aeroporto. Mais tarde, ela foi detida com a mãe. Este último foi liberado da detenção em uma assinatura sobre uma menor. Suas filhas no final do ano estenderam a prisão.

Os diplomatas colocam o curso do procedimento neste caso para controle de prioridade. Eles também visitam e transmitem coisas necessárias para o bebê que está no refúgio.

A advogada de Burnazina, Aisheguul Polat, disse que iria convencer o tribunal de que o abandono da criança estava sem a intenção de seu assassinato. O advogado também disse que há vários fatores que podem suavizar a punição final para a garota. No entanto, ela não compartilhou os detalhes.