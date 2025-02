Hawaii Forestrys: O que está atrasando o contrato de US $ 4 bilhões para as vítimas? 5 coisas que você deve saber

A Suprema Corte do Havaí ouvirá argumentos na quinta -feira em questões certas que vinculam um possível acordo de US $ 4 bilhões sobre o catastrófico Florest Fire 2023 de Maui, o mais mortal dos Estados Unidos em mais de um século.

O inferno maciço dizimou a histórica cidade de Lahaina, matando mais de 100 pessoas, destruindo milhares de propriedades e causando danos estimados de US $ 5,5 bilhões. Logo depois, os advogados começaram a registrar centenas de demandas.

Um acordo foi anunciado no verão passado, mas as companhias de seguros foram mantidas, insistindo que deveriam ter o direito de perseguir os réus separadamente para recuperar o dinheiro pago ao segurado.

Aqui estão as coisas a saber sobre o acordo e os problemas que podem frustrar o acordo:

O acordo não será suficiente Alguns dias antes do primeiro aniversário do incêndio em 8 de agosto de 2023, o governador Josh Green anunciou que sete réus acusados ​​de causar a tragédia concordaram em pagar US $ 4 bilhões para resolver as reivindicações de milhares de pessoas.

Os advogados que representam os demandantes individuais concordaram que o acordo em meio a temores de que o principal réu Hawaiian Electric, a empresa de energia culpou por provocar o incêndio, poderia estar à beira da falência. Outros réus incluem o estado, o condado de Maui e as escolas de Kamehameha, o maior proprietário de terras particular do Havaí.

Os advogados das vítimas reconheceram que US $ 4 bilhões não eram suficientes para compensar o que estava perdido, mas eles disseram que valia a pena aceitar o acordo, dados os ativos limitados da Hawaiian Electric.

A disputa legal ameaça o tratamento Os advogados das vítimas pediram ao juiz Peter Cahill para impedir que as companhias de seguros busquem os réus separadamente para recuperar o dinheiro, um requisito que era fundamental para o contrato. Cahill concordou, dizendo que as seguradoras poderiam buscar reembolso apenas do grupo de US $ 4 bilhões que os réus já concordaram em pagar.

Isso não se encaixou bem com um grupo de aproximadamente 200 seguros de propriedade e vítimas que permanecem no contrato. Até agora, eles pagaram mais de US $ 2,3 bilhões a pessoas e empresas e esperam pagar US $ 1 bilhão a mais. Eles querem poder buscar suas próprias reivindicações contra os réus.

Cahill pediu ao Tribunal Superior do Estado sobre sub -rogação ou como as companhias de seguros podem recuperar dinheiro.

Entre os problemas no tribunal estão se as leis estaduais que controlam o reembolso do seguro de assistência médica também se inscrevem em seguro de acidentes e propriedades para limitar a capacidade das empresas de seguir ações legais independentes contra os responsáveis.

Não está claro quando os juízes emitirão uma decisão.

Um acordo de última hora entre os advogados das vítimas na semana passada evitou um julgamento separado sobre como dividir os US $ 4 bilhões entre os autores individuais e outros cobertos pela reivindicação coletiva. Algumas vítimas estavam prontas para assumir a posição da testemunha, enquanto outras apresentaram um testemunho pré -gravado que descreve a dor ainda mais legal devido à recente destruição em Los Angeles.

O que é sub -rogação? Comum no setor de seguros, o sub -rogação é um processo legal que permite que uma companhia de seguros siga uma parte que causou uma perda coberta. É uma maneira pela qual as empresas recuperam a quantidade de reclamações pagas ao segurado.

As companhias de seguros dizem que o sub -rogação é uma maneira de compensar os custos associados a um evento catastrófico, portanto os prêmios não terão que aumentar. O processo não é para desastres naturais, como furacões, mas quando há alguém culpado.

O governador do Havaí já havia denunciado o sub -rogação.

Quando as companhias de seguros aumentam grandes lucros e não ocorrem desastres, elas não enviam reembolsos ao segurado, disse Green nos comentários citados em apresentações judiciais. Mas quando ocorre uma tragédia, ela procura recuperar seus pagamentos às vítimas.

“É fundamentalmente injusto, e eles chamam de sub -rogação”, disse ele.

As companhias de seguros dizem que foram vilões injustamente O setor de seguros tem sido injustamente vilão como estranhos que recebem recursos da comunidade, enquanto os responsáveis ​​por incêndios não serão responsáveis, disse Vincent Raboteau, advogado que representa seguradoras, Cahill durante uma audiência no ano passado.

Os advogados de seguros disseram que querem responsabilizar os réus e que não estão tentando atrapalhar a maneira como as vítimas de incêndio obtêm dinheiro de liquidação.

As investigações de origem e causa são “intensivas e caras”, disseram advogados em um resumo judicial das seguradoras que “assumem o ônus dessas investigações” e assumem o risco desses custos.

As seguradoras rapidamente pagaram reivindicações, que estão ajudando as vítimas a se reconstruirem, o resumo disse: “Para muitas vítimas de incêndios florestais, o pagamento de reivindicações de sua seguradora forneceu acesso rápido aos fundos necessários desesperadamente”.

Quando as vítimas serão pagas? Não por um tempo.

Se o Supremo Tribunal do Estado concordar que uma companhia de seguros pode exigir diretamente aos réus, “isso provavelmente destruiria o acordo de conciliação global”, disse Jacob Lowenthal, advogado que representa autores individuais. Os demandantes retornariam à Câmara do Tribunal de Cahill para encontrar datas de julgamento por suas demandas.

Se os juízes governarem de outra maneira, o acordo poderá ser direcionado para o final, iniciando um processo administrativo para distribuir dinheiro.