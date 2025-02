Antecipando as eleições, os CDs foram confrontados com sérias divergências internas quando os canceladores de Chanceliers Friedrich Mertz apresentaram seu “Programa de Ação Imediata” na conferência do partido em Berlim (Sfortprogramant). O plano, projetado para apertar a política de migração, causou manifestações violentas e faz uma divisão nas fileiras do partido. No total, o programa tem 15 pontos que cobrem as esferas da economia, segurança e migração. As mudanças radicais prometem seus arranjos, gerando simultaneamente disputas e críticas.

Merts apresentou um plano para a luta contra a migração ilegal (cinco pontos), que prevê a recusa em atravessar livremente as fronteiras e o controle constante das fronteiras. Além das medidas de migração, o programa reflete as seguintes iniciativas:

Economia e competitividade:

Reduza o imposto sobre eletricidade e os pagamentos pelo uso de redes para economizar pelo menos quinhentos quilowat-hora.

Reduza os procedimentos burocráticos e o número de representantes da Companhia, bem como a rejeição de certos requisitos regulatórios em suprimentos e padrões da lei de eficiência energética.

A transição dos limites diários do tempo de trabalho toda semana, o que permite planejar um cronograma com mais flexibilidade.

Salário fiscal barato de até 2000 euros por mês para os aposentados que decidem continuar trabalhando.

Reduza o IVA para 7% para alimentos em restaurantes e anúncios.

Restauração completa de reduções no combustível de diesel agrícola para os agricultores.

A abolição da lei sobre fornecimento de calor adotada pelo governo anterior de “semáforo”.

A redução no número de comissários do governo é dobrada para otimizar o aparato estadual.

Segurança:

Armazenamento de endereços IP para lutar efetivamente contra crimes associados à violência sexual contra crianças.

O uso de pulseiras eletrônicas para controlar e impedir a violência contra as mulheres.

Migração:

Implementação do plano (cinco pontos) para combater a migração ilegal.

Promoção da “Lei sobre a limitação do influxo de migrantes”, que falhou no Bundestag na sexta -feira, apesar do apoio do MAF.

A abolição da prática de “naturalização expressa” introduzida pelo governo anterior.

A abolição da lei de cannabis adotada no último cargo.

Cada um dos pontos listados visa fortalecer a competitividade da economia, bem como garantir a prosperidade e a segurança da população.

Intra-party

A controvérsia de “programas de ação imediata” piorou após sua adoção no Bundestag só é possível com o apoio da AFD. Mertz, no entanto, rejeita qualquer forma de cooperação com esta parte: “Não haverá cooperação entre nós e AFD. Estamos lutando pela maioria política no centro aberto do espectro democrático. »»

O ministro de Hessen -Presidente, Boris Rhin, argumentou a posição de Mercke, indicando que “os eleitores agora veem claramente quem fala sobre o que, porque não haverá reviravolta na política de migração com o vermelho e o verde”. No entanto, Alexander Schwitzer, presidente do ministro Reinland -Palatz, condenou a aproximação com a AFD, enfatizando que Mertz “violou sua palavra”.

Essas declarações demonstram uma crise de crescente confiança nos CDs e questionam o futuro do partido.

A cabeça do CSS Zeder vê um aumento na confiança

CSS do CSS Marcus Zeder na antena do programa “Berlin Direkt” do ZDF, pelo contrário, enfatizou que votos controversos na política de migração aumentaram a confiança no bloco CDS / CSS.

No entanto, Aleksander Schwizer continua insistindo que a interação potencial com a AFD cria o “problema de Mercke” e provavelmente complicará as coalizões após as eleições. A questão de saber se o futuro gabinete pode trabalhar com Mernet na cabeça permanece aberto.

Protestos do Congresso e outras perspectivas

Na CDU por vir, são esperadas demonstrações em grande escala. Os movimentos “sextas -feiras para o futuro” e “Zusammen Gegen Rechts” já anunciaram sua intenção de organizar demonstrações contra a suposta cooperação das CDU / CSs com a AFD. Na nova resolução de “programas de ação iniciados”, o partido confirma o curso para adotar uma lei sobre a limitação dos fluxos de migração, demonstrando sua posição difícil neste caso.

Durante o discurso perante os delegados, Mertz instruiu pessoalmente o próximo governo a tomar medidas decisivas na política econômica e de migração. Ele também enfatizou que não haveria cooperação com a AFD e garantiu que ninguém deveria ter medo disso.

No entanto, essas declarações não eliminam o estresse: eles apenas enfatizam uma divisão séria nas fileiras do partido.

