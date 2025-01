Hellboy: data de lançamento do OTT do Crooked Man; quando e onde assistir a um filme de terror de super-heróis

Hellboy: The Crooked Man OTT Data de lançamento: A espera acabou para todos os fãs de filmes de terror, já que ‘Hellboy: The Crooked Man’, um filme de terror de super-heróis, está pronto para lançamento OTT na Índia. Este filme marca a quarta parcela de ação ao vivo da franquia de filmes Hellboy.

‘Hellboy: The Crooked Man’ estará disponível para transmissão no Lionsgate Play a partir de 17 de janeiro de 2025. Este lançamento OTT foi projetado para expandir seu alcance, especialmente entre os fãs da franquia Hellboy.

Hellboy: a trama do homem torto

O filme Hellboy: The Crooked Man gira em torno de desafiar as forças do mal. Ambientado na década de 1950, segue a agente novata do BPRD, Bobbie Jo Song, que se encontra em uma situação perigosa quando recebe a tarefa de transportar uma aranha para o BPRD.