Henley Passport Index 2025: Quão forte é o passaporte indiano no índice liderado por Cingapura?

A força dos passaportes da Índia caiu cinco posições, ficando em 85º lugar no recém-lançado Henley Passport Index. A força do passaporte de um país indica quantos países permitem ao seu titular acesso sem visto.

A Índia partilha o 85º lugar no Índice Henley Passport com a Guiné Equatorial e a Nigéria. Os titulares de passaportes indianos, como os dos outros dois países, têm acesso sem visto a 57 destinos.

O passaporte de Singapura ficou em primeiro lugar no índice, com os cingapurianos obtendo acesso sem visto a 195 destinos.

O passaporte japonês foi o segundo mais forte, com os cidadãos japoneses obtendo acesso sem visto a 193 destinos.

O terceiro lugar foi partilhado por seis países (Finlândia, França, Alemanha, Itália, Coreia do Sul e Espanha), tendo os respetivos titulares de passaporte obtido acesso sem visto a 192 países.

O Henley Passport Index classifica 199 países, utilizando dados exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o maior e mais preciso banco de dados de informações de viagens.

ONDE ESTÃO OS PAÍSES BRICS?

Entre os países originais do BRICS, o Brasil ocupa a 18ª posição, com os brasileiros tendo acesso a 171 destinos sem visto prévio, a Rússia na 46ª (116 destinos), a China na 60ª (85 destinos) e a África do Sul na 48ª (106 destinos).

A China também está entre os grandes vencedores. Seu passaporte saltou do 94º lugar em 2015 para o 60º agora.

A classificação da Índia, que passou da 84ª posição em 2023 para a 80ª posição em 2024, caiu para a 85ª posição em 2025, no Henley Passport Index.

O passaporte da Índia estava classificado em 71º lugar quando a classificação começou em 2006. Caiu para o nível mais baixo da história (90º) em 2021, um ano que viu bloqueios e restrições de viagens da Covid. Fora isso, foi o mais baixo: 87º lugar em 2017.

Uma das ausências mais notáveis ​​entre os cinco primeiros é o passaporte americano.

O passaporte dos EUA está na nona posição e os americanos têm acesso sem visto a 186 destinos. Foi classificado em 1º lugar em 2014.

Na verdade, o passaporte dos EUA é o segundo maior perdedor, depois do da Venezuela.

Os Emirados Árabes Unidos são o único país árabe classificado entre os 10 primeiros no Henley Passport Index. O passaporte dos Emirados Árabes Unidos está classificado em 10º lugar e seus titulares têm acesso sem visto a 185 destinos.

No número 106, o Afeganistão está no final da lista. Os residentes do país governado pelo Taleban podem viajar para apenas 26 destinos sem aprovação prévia de visto.

O passaporte do vizinho Paquistão ocupa o 103º lugar, com os paquistaneses obtendo acesso sem visto a 33 países.

Curiosamente, numa reunião recente com o secretário dos Negócios Estrangeiros da Índia, o ministro dos Negócios Estrangeiros em exercício do Afeganistão solicitou a Nova Deli que concedesse vistos aos afegãos para visitas educativas e médicas.