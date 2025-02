Heritage líquido ₹ 3.050 milhões de rúpias: mais rico que Amitabh Bachchan, Salman Khan; Você consegue adivinhar quem é esse ator no sul da Índia?

O amor da Índia pelo cinema é inegável, e Tollywood tem feito cada vez mais ondas internacionais com suas narrativas e filmes ricos que a vida. A indústria cinematográfica de Telugu, em particular, teve um crescimento incrível ao longo dos anos, e suas estrelas estão agora nas manchetes de sua considerável riqueza e influência.

Enquanto Bollywood costuma levar o centro das atenções devido à sua escala de massa, as estrelas de Tollywood, especialmente atores como Nagarjuna, Prabhas, Chiranjevi e outros, forjaram seu próprio espaço no mundo do entretenimento.

Quem é o ator mais rico da indústria cinematográfica do sul? Segundo relatos, são notáveis ​​a riqueza e a influência de Nagarjuna Akkineni na indústria cinematográfica no sul da Índia, o que o torna um dos atores mais ricos do cinema de Teugu e em todas as indústrias cinematográficas do sul.

Segundo um relatório, seus ativos líquidos de US $ 364 milhões (aproximadamente ₹3050 milhões de rúpias) é um testemunho de sua carreira de sucesso que abrange décadas.

Uma olhada nos ativos líquidos de Bollywood: O impressionante patrimônio líquido de Nagarjuna Akkineni ₹3050 milhões de rúpias são colocadas à frente de várias estrelas de Bollywood na Lista A, incluindo figuras icônicas como Amitabh Bachchan ( ₹32 bilhões de rúpias), Hrithik Roshan ( ₹3100 milhões de rúpias), Salman Khan ( ₹29 bilhões de rúpias), Akshay Kumar ( ₹2700 milhões de rúpias) e Aamir Khan ( ₹1900 milhões de rúpias).

Investimentos de Nagarjuna Em particular, Nagarjuna está exausta ₹25 milhões de rúpias por filme, uma quantia significativa na indústria, e ganha vários milhões de rúpias, como o apresentador do Bigg Boss Telugu. Os relatórios sugeriram que seus investimentos no setor imobiliário, principalmente por meio de sua empresa, a N3 Realty Enterprises, são valorizados em torno ₹800 milhões de rúpias, ainda mais fortalecendo seu império financeiro.

As empresas de produção de Nagarjuna e a propriedade de um estudo de cinema também contribuem para a sua fortuna. Ele tem sido um jogador importante no lado comercial da indústria cinematográfica, não apenas dependendo da performance, mas também assumindo papéis como produtor e empresário.

Filmes icônicos em sua carreira, como ShivaAssim, Khuda Gawah, Massae TerEntre outros, ele não apenas definiu sua carreira como ator, mas também a estabeleceu como uma das figuras mais influentes da indústria.

