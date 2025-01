O Hermitage do Estado apresentou o projeto da nova exposição “Hermitage durante os anos de guerra: 1941-1945”. Está localizado nos adegas do novo eremitério, durante a grande guerra patriótica, havia bombas de bomba.

Na exposição seis seções. Cada um é dedicado à vida bloqueada do museu e seus diferentes períodos, este é o início da evacuação e a vida dos funcionários nessas bombas e histórias sobre a recuperação do museu. Segundo Elena Solomakhi, vice -chefe do arquivo científico de manuscritos e o documentário do Hermitage, esta será uma exposição flexível e interativa. Será possível adicionar algo e alterar o tema.

E em todas as seções – uma história sobre funcionários, sobre as pessoas que viveram e continuaram trabalhando nessas adegas. Um deles é Pavel Gubchevsky. Ele geralmente ocupava o cargo de chefe do departamento científico e educacional. Mas durante os anos de guerra ele foi o comandante do eremitério. Primeiro Pode Ver seu certificado de eremitério para 1943, segundo o qual ele poderia ir a todos os edifícios a qualquer hora do dia e da noite, cartões de compras e outros documentos pessoais.

Pavel Gubchevsky trabalhou nessas adegas durante a guerra, foi o comandante do eremitério. Foto: T.mitage_museum

Os visitantes podem considerar exposições reais: a “entrada para o abrigo para bombas”, caixas de embalagem nas quais as obras do Hermitage Master foram trazidas para Sverdlovsk, quadros vazios sem pinturas.

A seção “Blockade Sky” conta sobre bombardeio e “feridas” que o eremitério sobreviveu. Um fragmento de uma tigela é exibido, que quebrou o teto da arma, um fragmento da sobreposição danificada de um dos edifícios do museu. E todos os hits de conchas e bombas no edifício Hermitage são indicados no mestre 3D.

A última parte é dedicada à restauração do museu após o bloqueio e a grande guerra patriótica. A zona sobre o processo de Nuremberg é classificada aqui. Lá – 22 de fevereiro de 1946, o diretor do Hermitage Joseph Orbeli atuou como testemunha.

Enquanto Mikhail Piotrovsky, gerente geral do Hermitage, disse o abrigo da bomba, na apresentação da exposição – um lugar onde as próprias paredes falam sobre a apresentação. Essa conquista no museu lembra e encontra novas maneiras de manter essa memória.

A propósito, a primeira exposição foi aberta no Hermitage em novembro de 1944. Foi demonstrado que as exposições permaneceram no eremitério nos anos do bloqueio. Um ano depois, toda a coleção evacuada retornou ao museu.