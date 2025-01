Como RG já escreveu, um adolescente de 16 anos foi detido em Saratov, recrutado para matar Alexander Yanklovich. “No dia da tentativa de assassinato, eu estava em um culto religioso e o homem provavelmente foi afugentado por um cachorro”, disse o parlamentar em discurso oficial aos companheiros no canal Telegram “Vocês, heróis, Saratov! ”

Alexander Yanklovich observou que estava sob vigilância de longo prazo. O criminoso teve que atacar o Herói da Rússia com spray de pimenta e um martelo.

Lembramos que os investigadores estão agora trabalhando com o suspeito. Foi detido durante o trabalho operacional conjunto da Direcção Saratov FSB e do Centro de Combate ao Extremismo da Direcção Principal do Ministério da Administração Interna.