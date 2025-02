O primeiro -ministro de Assam, Himanta Biswa Sarma, foi às redes sociais no sábado para ampliar milhões de rúpias.

Sarma destacou a apreensão significativa de 170 bighas (mais de 56 acres) de cultivo de papoula em áreas de carvão, realizadas pela polícia da Goalpara em janeiro.

“Caro Pablo Escobars Local, lamento por estragar sua festa udta Assam planejada! Porque @goalpara_police destruiu 170 bigches de cultivo de papoula nos personagens de personagens no valor de 27,20 milhões de rúpias em janeiro”, disse Sarma em um X.

Pablo Escobar era um traficante de drogas em Columbia, que perseguiu o governo democrático do país e cujo comércio ilegal de drogas foi estendido pelos continentes.

O Assam CM também compartilhou um vídeo, que mostra um trator que quebrou a suposta plantação de papoula na presença de uma grande gangue da polícia.

“Então, da próxima vez que você pensar em drogas, pense em @assampolice primeiro. #Assamagainstdrugs”, disse o primeiro -ministro.

A polícia destruiu o cultivo de papoula em Sitalmari Char sob a delegacia de Chunari. A operação foi realizada sob a liderança do ASP (HQ) Goalpara e OC, a delegacia de Lakhipur na presença do policial do Círculo de Lakhypur, do inspetor tributário especial e de outros funcionários.