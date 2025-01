Hipoteca com juros variáveis, a redução: é o quanto ele cairá

Benedetta Vitetta 25 de janeiro de 2025

A reunião ocorrerá em 30 de janeiro B.C.Pela primeira vez em 2025, o que deve levar a uma nova redução nos custos monetários. Se confirmado, a redução em janeiro seria a quinta consecutiva, e especialmente a primeira de uma série de intervenções planejadas para este ano. E, portanto, os pagamentos para hipotecas com juros variáveis ​​no ano que acaba de começar até o final do ano devem cair para 50 euros, como resultado da taxa de juros, permite que a Eurotower espera nos próximos meses. Isso é confirmado pela análise de facil.it e mutui.it, que estima que se o BCE fizesse isso Reduza os índices com 25 pontos base O reembolso de um empréstimo variável padrão para a compra de uma casa pode ser recusado com aproximadamente 17 euros nos próximos meses. Com base na análise, o Euribor de três meses deve atingir 2,22% em junho e se enquadrar no limite de 2,10% até o final de 2025, o que levaria a uma economia anual total na parcela de quase 50 euros em comparação com agora em comparação com agora .

Enquanto hipotecas variáveis, por outro lado, tornam -se mais baratas no campo das hipotecas com uma taxa de juros fixa, um aumento no IRS, o índice de referência para esses tipos de ofertas, que é influenciado pelo aumento das taxas de juros nos títulos do governo europeu , foram caracterizados nas últimas semanas, após os títulos do governo americano. Uma situação que poderia vir dos programas políticos e econômicos do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode começar a classificar todos os seus efeitos nos mercados americanos, com consequências sucessivas que estão começando a ser tangíveis na Europa, o que pode até ter Consequências para juros hipotecários italianos. E se, como mencionado anteriormente, este ano o topo do BCE decidirá uma série de cortes, a taxa de juros variável nas hipotecas poderá atingir o interesse fixo após anos de menos conveniência, para que os consumidores tenham optado quase exclusivamente Taxas de juros. Segundo formulário de hipoteca.





Conforme indicado por Nicoletta PapucciPorta -voz da MutuionLine.it: “O relaxamento da política monetária do BCE torna os juros hipotecários mais baratos e o mercado se beneficia. Em um futuro próximo, será importante entender como a inflação na zona do euro evoluirá e quais serão as decisões do Banco da Inglaterra e do Federal Reserve dos EUA, uma vez que as diferenças na política monetária podem enfraquecer o euro em comparação com a libra e o dólar. Antecipando outros cortes, as previsões indicam que as melhores ofertas de hipoteca com taxa de juros variáveis ​​já podem ter um valor semelhante à média atual de hipotecas com taxas de juros fixas. Supondo que mais duas reduções de 25 pontos básicos ocorram durante as três reuniões a seguir (planejado para março, abril e junho), o bronzeado médio de hipotecas com taxa de juros variável pode cair para 3,18%, para pagamentos mensais que até 58 euros Seja mais leve do que agora (845 pontos básicos). Euro) e uma economia de 13.900 euros no interesse de uma hipoteca de 150 mil euros com uma duração de 20 anos. Até esse momento, no entanto, a taxa de juros fixa permanece mais barata, à luz de taxas de juros consideravelmente mais baixas. Atualmente, na MutuionLine., tem a melhor oferta para uma hipoteca com taxa de juros fixa de 2,46% e um pagamento mensal de 792 euros. Se o telefone fixo ainda é uma escolha obrigatória e mais barata hoje, a situação pode mudar nos próximos meses. Preferência pela taxa variável.