Histórias do Instagram para trazer a Índia de volta

Ranveer Allahbadia Controvérsia: A questão “obscena” de Ranveer Allahbadia sobre a demonstração latente de Samay Raina India Got atraiu um extenso trolling e uma reação intensa. No meio da controvérsia em andamento, outro incidente relacionado se tornou o assunto da cidade.

Recentemente, os usuários das redes sociais alegaram que as histórias do Instagram para trazer a Índia receberam latente automaticamente eliminadas. A publicação em preocupação é um pôster da Índia obteve um show latente, com uma ligação para trazê -lo de volta.

Após a fila de massa no comentário ‘Assista que seus pais fazem sexo

O que os usuários da Internet afirmam Um usuário recentemente alegado no Reddit, que todas as histórias do Instagram, sobre trazer de volta A Índia tem latente Mostrar, eles são eliminados automaticamente da plataforma.

A publicação diz: “Eu realmente quero que a Índia tenha latente para retornar”, junto com a hashtag ‘Bringbackigl’.

Vários outros usuários da Internet responderam ao tópico do Reddit, alegando que todas as suas histórias também haviam desaparecido.

“Ele havia adicionado essa história, ele também decolou!” Um usuário escreveu.

“O Instagram trabalhando com o governo indiano para censurar essa história. Os funcionários de alto nível e alto nível podem trabalhar nisso com a maior prioridade, mas não podem consertar o caminho na frente do meu PG que quebrou por 5 anos ”, acrescentou outro usuário.

As histórias do Instagram são sobre trazer o IGL? Após as declarações das redes sociais, Livemint tirou uma captura de tela da mesma história e a publicou no Instagram junto com a hashtag ‘#bringbackigl’.

A mesma história, no entanto, ainda não foi eliminada.

Até publicamos outra história com todas as hashtags disponíveis para trazer de volta o show latente da Índia. Essas histórias ainda não foram eliminadas, ainda.

O que aconteceu depois do comentário de Ranveer Allahbadia? O usuário das redes sociais Mohit Khubani disse que estava presente no infame episódio latente da Índia, com Ranveer Allahbadia. Ele disse que logo depois de fazer o comentário, o Beerbiceps estava tentando garantir que o concorrente estivesse bem.

