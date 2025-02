A empresa, associada ao filho do ex -presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovich Alexander, exporta carvão com territórios ocupados da Ucrânia no exterior. Sobre isso Relatório “Histórias importantes.”

Yanukovich Jr. Ele está envolvido no carvão há muitos anos. Mesmo durante a presidência de Viktor Yanukovich, seu filho exportou carvão das minas estaduais para a Europa através do comércio suíço mako. Em 2013, a Ucrânia Forbes incluiu Alexander Yanukovich na lista das pessoas mais ricas de Donetsk, avaliando sua condição em meio bilhão de dólares.

“Histórias importantes” dizem que, após a ocupação em Donbas, a maioria das minas foi fechada e as quantidades atuais de produção de Donbass não parecem significativas – cinco milhões de toneladas por ano.

Nas estatísticas aduaneiras, os jornalistas encontraram uma energorersura, que produzia quase meio milhão de toneladas de carvão da Rússia da Rússia em 2023 e 2024. Está registrado no escritório nos arredores de Rostov-on-Don. Suas empresas de fornecedores são encontradas em territórios ucranianos ocupados-“Don Coulding House”, “RTK Vostocugol”, Komsomolets Donbass, Zhdanovskaya, Mina do “Impex Don” e outros.

Proprietário oficial de energia – Alexey Ivanov. Desde 2016, ele trabalha em empresas jurídicas relacionadas a Alexander Yanukovič. O diretor de Pavel Zemlyakov, também, de acordo com “Stories importantes”, pode ser associado às estruturas de Yanukoviča Jr .. Nos livros telefônicos, foi registrado como um Pavel DFC. Donbass é um Centro Financeiro e Orçamento Donbass, um grupo de várias fábricas de mineração e processamento, cuja posse da mídia ucraniana atribuída a Aleksandar Yanukovich. De acordo com o relatório anual da Energorers, em 2023, a empresa recebeu um empréstimo de US $ sete milhões da SL Holdings Limited. Esta empresa está registrada em Chipre, anteriormente de propriedade do ex -diretor geral Yanukovich Holding Mako Eduard Slinko.

Depois de comprar carvão em Donbass “Energorersure”, ele está feliz na Turquia. O destinatário é a união energética das Ilhas Virgens Britânicas. A empresa russa vende carvão a um preço baixo – uma média de 5,7 mil rublos por tonelada. Isso permite que você economize em tarefas de exportação. Em troca, a União Energética pode vender esse carvão a qualquer preço. “Esse esquema só faz sentido se essas empresas estiverem conectadas”, diz histórias importantes.

Os jornalistas encontraram um ramo deste offshore no Registro Russo de Pessoas Jurídicas – a União de Energia. A empresa foi registrada em Rostov-on-Don em julho de 2022. Seu diretor é Arty Opinsky, um funcionário da Energorerus.

Em conexão com as sanções da União Europeia, nos últimos três anos, o Coal Energoroserus está indo para a Turquia. Além disso, antes que os destinatários fossem Bulgária, Estônia, República Tcheca e Romênia. Para 2021-2023, os energosadores receberam 3,5 bilhões de rublos de receita, publicaram “histórias importantes”.

Alexander Yanukovich – o filho mais velho de Victor Yanukovich. Ele deixou a Ucrânia em 2014, quando seu pai fugiu do país. Na Ucrânia, Alexander Yanukovich foi colocado na lista de procuradas. Sob as sanções dos Estados Unidos, a União Europeia e outros países ocidentais. Em outubro de 2024, foi anunciado que ele recebeu a cidadania russa.