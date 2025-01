As regiões Tatarstan e Volgograd concluíram pelo menos 14 contratos estaduais para a organização de “férias para bem -estar” para crianças em Anapa após o colapso de navios -tanque com produtos petrolíferos em Kerch Strange e Poluição das Praias, mijo “Histórias importantes.”

Os jornalistas encontraram outro contrato semelhante na região de Moscou. Concluiu -se nove dias antes da colisão dos navios -tanque, mas eles não o cancelaram.

Segundo jornalistas, no total, dentro do contrato de recreação no sanatório da Anapa, 4.500 órfãos, crianças sem atendimento parental, crianças com deficiência, além de crianças talentadas e socialmente ativas.

O feriado deve ser organizado até novembro de 2025, enquanto, como “histórias importantes”, eles mencionarão algumas viagens no verão. O custo do contrato concluído pelo Tatarstan e pela região de Volgogrado é de quase 179 milhões de rublos, e o custo do contrato governamental da região de Moscou é de 21,3 milhões de rublos.

Os jornalistas descobriram que as autoridades do Tartarstan concluíram pelo menos cinco contratos com o Centro de Recreação de Vityazevo em Anapa, de propriedade de George Corafilia, de 22 anos. O irmão de seu pai, o deputado municipal da Rússia Unido, Leonid Koriafili, foi acusado de fraude em um escopo particularmente grande e foi detido na primavera de 2023.

15 de dezembro no Kerch Strait, dois navios-tanque russos com produtos petrolíferos-Volgogt-212 e Volgogt-239 entraram em colapso no estreito de Kerch. De acordo com as salas de emergência, os navios -tanque foram transportados, totalizando cerca de 9,2 mil toneladas de alojamento. Como resultado da colisão, houve um derramamento de produtos petrolíferos, uma queima de dezenas de quilômetros de costa no território de Krasnodar. Incluindo as praias de Anapa – um resort popular entre os russos.

Em 24 de janeiro, o chefe do Ministério dos Recursos Naturais, Alexander Kozlov, disse Vladimir Putin que a reforma das praias de Anapa começará apenas no quarto trimestre de 2025 e terminará em maio de 2026. “Isso é apenas fora da temporada. Passamos nos programas que esperamos em abril-vibanj, e o trabalho do equipamento de praia não interferirá no feriado”, disse Kozlov. Ao mesmo tempo, como Kozlov disse no dia seguinte, o estado das praias em Anapa até a temporada de verão de 2025. “Você deve trazer normativo”, o óleo combustível não deve permanecer neles.

Masting no Mar Negro é um evento cuja escada pode apreciar imediatamente Agora está claro que o sul da Rússia não se recuperará desse desastre pelo menos 10 anos