HMPV na Índia: como reconhecer uma pandemia semelhante à da Covid? Estamos preparados para isso? Tudo que você precisa saber

Relatos sobre a propagação do HMPV, ou metapneumovírus humano, na China fizeram soar o alarme em todo o mundo, com muitos temendo que esta rápida transmissão do vírus pudesse levar a uma pandemia semelhante à da Covid-19 ou a uma “emergência sanitária semelhante”. Bem, essa é uma suposição absurda a partir de agora. O HMPV, que causa doenças respiratórias, não é um vírus novo. Foi identificado no início dos anos 2000.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, o metapneumovírus humano (HMPV) é um vírus respiratório comum que causa infecções respiratórias (como resfriados e tosse). É uma doença sazonal que geralmente ocorre no inverno e no início da primavera, semelhante ao vírus sincicial respiratório (VSR) e à gripe.

No início desta semana, o Dr. Atul Goel, Director Geral dos Serviços de Saúde, garantiu ao público que não há nada com que se alarmar relativamente à situação actual. Enquanto isso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse: “As infecções respiratórias tendem a atingir o pico durante o inverno”.

Além da China, casos de HMPV também foram relatados na Malásia. Dois casos foram detectados em Karnataka, na Índia, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde na segunda-feira.

Como reconhecer uma pandemia? A definição de “pandemia” tem sido fluida ao longo da história. Uma pandemia é uma fase que surge depois de um “surto” e de uma “epidemia”.

Escola de Saúde Pública Harvard TH Chan definitivo um surto como “um aumento no número de casos de doenças”. Ele disse que epidemia é a transmissão contínua de uma doença, sem fim claro. Finalmente, descreveu uma pandemia como uma situação em que há transmissão sustentada a nível comunitário em dois ou mais continentes.

“O termo pandemia refere-se à “extensão dos casos da doença, não à gravidade desses casos”, disse a Escola de Saúde Pública Harvard TH Chan em 2020.

Enquanto isso, o Institutos Nacionais de Saúde (NIH) propôs oito características de pandemias:

1. Novo: Desconhecido para a profissão médica.

2. Imunidade populacional mínima: ausência frequente de anticorpos IgG específicos

3. Explosividade: Determinada principalmente pelo tamanho ou densidade populacional e fatores relacionados ao tipo de transmissão, por exemplo, população vetorial.

4. Movimento rápido da doença: tipo e velocidade de transmissão humana

5. Ampla extensão geográfica: interação social das populações, fonte comum generalizada.

6. Infecciosidade: Capacidade dos micróbios de causar doenças (dose infecciosa mínima)

7. Contágio: proporção de casos completamente assintomáticos, superpropagadores e marcadores de doença óbvios e patognomônicos

8. Gravidade: Necessidade de internação, ventilação artificial ou reidratação intensiva; cronicidade ou morte

Quando você deve ficar alarmado com a propagação de um vírus? Os especialistas explicaram alguns fatores que precisam ser focados ao rastrear a gravidade do vírus. A primeira é verificar a gravidade da morbidade. Outro fator é o monitoramento dos sintomas, para verificar se um determinado vírus causa novos sintomas da doença. Outros fatores alarmantes poderiam ser o aumento das hospitalizações e da mortalidade por infecções.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ditado que a próxima pandemia será provavelmente causada pela gripe.

O mundo está pronto para outra pandemia? “Sim e não”, disse o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enquanto o mundo assinalava cinco anos desde o primeiro surto de COVID-19. Ele disse: “Se a próxima pandemia chegasse hoje, o mundo ainda enfrentaria algumas das mesmas fraquezas e vulnerabilidades que deram à COVID-19 uma posição segura há cinco anos”.

Entretanto, na Índia, o NITI Ayog publicou um relatório sobre “Preparação para futuras pandemias e resposta a emergências: um quadro de acção”. Foi um relatório do grupo de especialistas publicado em agosto de 2024.

A infecção pelo HMPV pode ser grave? Quando se trata do HMPV, o vírus representa um risco significativo, especialmente para populações vulneráveis, como crianças pequenas, idosos, mulheres grávidas e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

