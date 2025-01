HMPV na Índia: estados intensificam vigilância após primeiro caso detectado em Bengaluru; Delhi, Telangana, Maha e AP emitem diretrizes

O governo indiano está monitorando de perto a situação em meio ao aumento de casos relacionados ao metapneumovírus humano (HMPV) na China. Delhi, Maharashtra, Telangana e outros governos estaduais emitiram diretrizes para garantir a preparação para potenciais desafios de saúde relacionados ao HMPV e outros vírus respiratórios.

Enquanto isso, um bebê de oito meses foi detectado com o vírus HMPV em Bengaluru, na Índia. Tody relatou citando autoridades de saúde. Os sintomas da infecção pelo HMPV apresentam semelhanças impressionantes com os da COVID-19. Confira as diretrizes emitidas por diferentes governos estaduais após o susto do HMPV na China.

Delhi instrui as autoridades a rastrear casos e implementar medidas rígidas de bloqueio As autoridades de saúde de Deli emitiram no domingo directrizes de saúde para garantir uma melhor preparação para possíveis problemas de saúde relacionados com o HMPV e outros vírus respiratórios.

O governo emitiu um comunicado aos hospitais, profissionais médicos e outras partes interessadas para garantir uma melhor vigilância, prevenção e isolamento de casos de vírus. Esses avisos foram emitidos depois que a Dra. Vandana Bagga, Diretora Geral dos Serviços de Saúde, convocou uma reunião com os diretores médicos distritais e o diretor do programa estadual do IDSP no domingo.

Os hospitais são instruídos a notificar casos de doenças semelhantes à gripe (ILI) e infecções respiratórias agudas graves (SARI) através do portal IHIP. Os profissionais médicos foram instados a implementar protocolos rígidos de isolamento. O comunicado também menciona documentação rigorosa de casos de SARI, monitoramento preciso e tratamento adequado.

Kerala e Telangana estão monitorando de perto a situação Os governos de Kerala e Telangana pediram às pessoas que não entrassem em pânico com os relatos de um surto de HMPV na China. Numa publicação no Facebook, a Ministra da Saúde de Kerala, Veena George, instou as pessoas, especialmente mulheres grávidas, crianças e idosos, a tomarem precauções adicionais e a usarem máscaras para evitar infecções.

“Estamos monitorando a situação na China. Se for detectado um surto com potencial de se espalhar para outras áreas, podemos controlar sua propagação muito rapidamente”, disse ele.

O Diretor de Saúde Pública da Telangana, B. Ravinder Nayak, disse em comunicado que nenhum caso de metapneumovírus humano (HMPV) foi relatado no estado até o momento.

O Departamento de Saúde Pública de Telangana instou os cidadãos a seguirem certas coisas que devemos e não devemos fazer e disse que não há motivo para alarme em relação aos relatórios de HMPV. O departamento está em estreita coordenação com o Ministério da Saúde no Centro.

HMPV na Índia: não há necessidade de pânico, diz o governo de Andhra Pradesh O Dr. K Padmavathi, Diretor de Saúde Pública e Bem-Estar Familiar, exortou no domingo as pessoas a não entrarem em pânico devido aos casos de HMPV na China. O ministro garantiu ao povo que o governo de Andhra Pradesh está monitorando de perto a situação e de olho em quaisquer desenvolvimentos.