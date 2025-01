HMPV na Índia: homem de 80 anos infectado com vírus respiratório

Ahmedabad, 9 de janeiro (PTI) Um homem de 80 anos testou positivo para infecção por metapneumovírus humano (HMPV) na cidade de Gujarat, em Ahmedabad, na quinta-feira, disseram autoridades. O paciente está atualmente em tratamento em um hospital privado e não tem histórico de viagens ao exterior, segundo comunicado da Corporação Municipal de Ahmedabad (AMC). Ele foi internado no hospital na quarta-feira e suas amostras deram positivo para HMPV na quinta-feira. O homem sofre de asma há algum tempo e sua condição atualmente é estável, disse ele. Gujarat registrou seu primeiro caso do vírus HMPV em 6 de janeiro. Uma criança de dois meses do Rajastão foi encontrada infectada e recebeu alta após receber tratamento em um hospital daqui. Um caso suspeito foi relatado na cidade de Himmatnagar, no distrito de Sabarkantha, na quarta-feira. A amostra de sangue do paciente, um menino de oito anos que atualmente usa ventilador na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital privado em Himmatnagar, foi enviada a um hospital governamental para confirmação, disseram autoridades. O HMPV foi descoberto pela primeira vez em 2001 e pertence à família Paramyxoviridae. Está intimamente relacionado ao vírus sincicial respiratório. Ele se espalha através de gotículas respiratórias ao tossir ou espirrar, bem como ao tocar em superfícies contaminadas ou entrar em contato direto com pessoas infectadas.