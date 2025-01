HMPV na Índia: tendências de ‘bloqueio’ em meio a temores de doenças virais na China; Internautas dizem ‘compre prato, colher’.

Até agora, a Índia registou cinco casos de HMPV: dois casos em Bengaluru, um em Ahmedabad e dois em Chennai. Abordando o receio do HMPV na Índia, o Ministro da Saúde da União, JP Nadda, procurou acalmar os receios, afirmando que não havia necessidade de se preocupar e que o governo central estava bem equipado para lidar com qualquer possível aumento de doenças virais respiratórias.

Quando #Lockdown começou a virar tendência, os usuários das redes sociais compartilharam opiniões humorísticas sobre como as pessoas poderiam reagir à notícia de um vírus se espalhando no país. Referindo-se ao incidente de bloqueio de 2020, quando as pessoas saíram para suas varandas para bater pratos e colheres, um usuário X brincou dizendo que era hora de comprar pratos e colheres novamente.

Sintomas do HMPV: Os sintomas do HMPV variam dependendo da idade do indivíduo, do estado geral de saúde e da resposta imunológica. Os casos leves geralmente apresentam coriza, dor de garganta, tosse e febre, semelhante a um resfriado comum. Os sintomas moderados podem incluir tosse persistente, respiração ofegante e fadiga.