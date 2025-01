HMPV na Índia: uma criança de 4 anos infectada em Ahmedabad, tem os casos de Gujarat a 8

Um garoto de 4 anos de Ahmedabad foi diagnosticado com metapneumovírus humano, carregando o número total de casos de HMPV em Gujarat para oito, confirmaram as autoridades na quinta -feira.

A criança foi admitida no Hospital SGVP em 28 de janeiro com febre e tosse. Um teste realizado para diagnosticar sua condição no mesmo dia. Os resultados dos testes posteriormente confirmaram sua infecção por HMPV, observando que o paciente não tinha antecedentes recentes de viagens estrangeiras. Leia também | O HMPV pode ser mais comum do que o relatado na Índia; O vírus circula por anos: cientistas