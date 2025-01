HMPV: Outra criança testa positivo para o vírus em Puducherry e está em tratamento

Puducherry, 13 de janeiro (PTI) Mais uma criança em Puducherry testou positivo para metapneumovírus humano (HMPV) e está em tratamento no JIPMER administrado centralmente aqui, disse um alto funcionário.

O Diretor de Saúde de Puducherry, V Ravichandran, disse em comunicado na noite de domingo que a menina se queixou de febre, tosse e coriza. Ele foi internado no JIPMER há poucos dias e está em tratamento.

Ele disse que o menino está se recuperando bem e todas as medidas de precaução foram tomadas.

Puducherry relatou o primeiro HMPV (um menino de três anos) na semana passada e foi tratado em um hospital privado. A menina recebeu alta no sábado, após recuperação completa.

A administração de Puducherry preparou todas as medidas no contexto do vírus, disse o diretor.