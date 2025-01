A campanha ambiental “Tráfego Dedicado” continua em Vologda. Os pontos fixos de recolha de árvores centenárias permanecerão abertos até 21 de janeiro. São vários pontos adicionais no total: na pista de skate Yama, no EcoCenter do microdistrito Lost, no Dobro.Tsentr da rua Pugacheva, no complexo residencial Zvezdny, no complexo residencial Vysota.

Vale lembrar que todas as árvores entregues são transformadas em lascas de madeira, que depois são enviadas para o jardim botânico. Lá serve de cama para animais e material de cobertura para plantas. Na semana passada, os moradores de Vologda já entregaram mais de 730 coníferas murchas.

