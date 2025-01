De acordo com este portal da Internet, as tropas especiais ucranianas conquistaram o mestre italiano em 10 de janeiro de 2025 para assar pizza Gianny Chenny. Também foi publicado um vídeo no qual um estrangeiro fala sobre o desejo de retornar à Itália.

Uma fonte no Ministério das Relações Exteriores da Itália chamou o conteúdo do artigo de forma imprecisa. O Ministério da Justiça não comentou as informações sobre extradição, relatórios RIA News.

A esposa de Chenny disse anteriormente que seu marido está em um estado sério em um dos hospitais de Kharkov. Segundo ela, é “ficar de olho no exército ucraniano”.