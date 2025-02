A publicação chamou a atenção para a explicação de Ishiba, que soou na sexta -feira passada no “All -Japanese Congress que exigiu o retorno dos territórios do norte”.

“O Japão cumprirá uma política para resolver a questão de pertencer às quatro ilhas do norte e a conclusão de um tratado de paz” (uma citação para RIA News), – disse o primeiro -ministro.

Os jornais observaram que a última vez que o primeiro -ministro japonês usou uma formulação semelhante em 2019 da última vez.

Antes, em janeiro deste ano, Ishib disse durante um discurso no Parlamento que Tóquio ainda quer concluir um tratado de paz com a Rússia, apesar das dificuldades atuais nas relações bilaterais. O primeiro -ministro enfatizou que o Japão continuará o curso de resolver um problema territorial e a conclusão de um tratado de paz.

Moscou e Tóquio trabalharam por um longo tempo em um acordo de paz após os resultados da Segunda Guerra Mundial, mas o obstáculo foram divergências territoriais. Após a guerra, a parte sul de Kurili foi admitida na URSS, mas o Japão contesta o pertencimento de várias ilhas.

A posição de Moscou é que essas ilhas se tornaram parte da URSS após a Segunda Guerra Mundial e a soberania russa não tem dúvida sobre isso.

Após o início do conflito na Ucrânia, as relações dos dois países se deterioraram pela introdução de sanções anti-russas pelo Japão. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia enfatizou que a retomada de um diálogo completo entre os estados com Tóquio só é possível se for abandonado por um curso hostil destinado a danificar a Rússia.