Homem absolvido em caso de estupro preso por assassinato de estupro de uma garota surda

Um homem acusado de estuprar dois jovens nos últimos 22 anos e cuja absolvição em um caso foi desafiada perante a Suprema Corte, estuprada e matou uma garota surda e silenciosa de 11 anos no distrito de Rajgarh, em Madhya Pradesh.

A vítima desapareceu de sua casa na noite de 1º de fevereiro e foi encontrada gravemente ferida em uma floresta próxima. Ele morreu em um hospital de Bhopal em 8 de fevereiro, após seis dias de tratamento. Os médicos confirmaram que havia sido estuprada e sofreu ferimentos graves em suas partes íntimas.

Após o último ataque, a polícia lançou uma extensa operação de busca em nove distritos e várias estações ferroviárias e investigação meticulosa levaram à prisão de Ramesh Khati.

Surgiu uma vantagem importante quando um suspeito que usava um chal vermelho e sapatos esportivos em negrose azul era visto na parada de ônibus de Narsingarh. Um motorista de auto -cshaw confirmou que o suspeito havia chegado da parada de ônibus de Kurawar por volta das 18h no dia do incidente. Isso levou a polícia a Akodia, onde estava a casa do suspeito. Eles aprenderam que ele havia ido a Kumbh Mela.

Por seis dias, os ataques foram feitos em vários lugares, incluindo Ujjain, Shajapur, Ratlam e 17 estações ferroviárias, para pressionar os possíveis esconderijos. As imagens de CCTV foram meticulosamente revisadas, e o suspeito foi identificado na estação de trem de Prayagraj.

A polícia monitorou cada um de seus movimentos. Embora o suspeito tenha tentado evitar a captura frequentemente mudando sua localização, a rede de vigilância e inteligência de alta tecnologia da polícia de Rajgarh mantinha monitoramento constante.

Eles revisaram imagens de 136 câmeras de CCTV, identificaram 79 pessoas e analisaram os registros de chamadas de mais de 700 números de celular.

Finalmente, Ramesh Khati foi causado pelo distrito de Rajgarh.

Detalhando a história criminal de Khati, o distrito de Rajgarh SP Aditya Mishra, disse à TV da Índia Today que é um criminoso da série, com padrões de crimes semelhantes.

Em 2003, ele foi condenado por estuprar uma garota de cinco anos e completou 10 anos de prisão. Após sua libertação em 2014, ele estuprou uma garota de oito anos no distrito de Sehore.

Embora ele inicialmente condenado à morte por um tribunal inferior, ele foi absolvido pelo Tribunal Superior em 2019 por razões técnicas, citando que o pai da vítima estava presente durante o desfile de identificação.

O recurso contra essa absolvição está atualmente pendente na Suprema Corte.